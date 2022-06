As 10 melhores casas de praia brasileiras

Ainda percorrendo os caminhos da linda Bahia, Trancoso é um distrito do município de Porto Seguro e possui praias lindas. Esta casa remonta a história do país, com o seu estilo fortemente colonial. Os detalhes da decoração podem ser vistos logo no piso, com o caminho feito no meio do jardim todo em madeira, que se alonga até a entrada do imóvel. Na fachada, podemos enxergar a banqueta, na lateral direita, e as portas feitas com o mesmo material. Harmonia perfeita, que agrega beleza e valores em um lugar só.