Antes & Depois: Reforma de uma casa na Escócia

Todos nós sabemos aquele velho ditado que diz: Não julgue o livro pela capa! Assim, é como no projeto que estamos prestes à mostrar para você.

No universo da arquitetura é exatamente assim: não se pode julgar um projeto, apenas analisando o seu exterior. Por dentro ele pode revelar grandes surpresas! Hoje, nós vamos falar sobre um projeto que envolve a completa reforma do de todos os cômodos interiores de casa na cidade de Aberdeen, na Escócia.

O exterior da casa possui um design tradicional e muito comum em propriedades no Reino Unido e Irlanda. O resultado formou um grande contraste, entre o lado de dentro e fora da casa. no Sua mãe teria dito a você como uma criança a nunca julgar um livro pela capa, e, no mesmo grão, você teria aprendido uma e outra vez para nunca mais tentar adivinhar o que está dentro de um presente simplesmente por olhar para o lado de fora.

O estilo anterior lembrava a decoração de residência na década de 1970 o de hoje? Você pode ver por você mesmo!