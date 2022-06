As 32 melhores cozinhas do ano!

Finalmente chegamos em dezembro. Hora de encerrar tarefas, diminuir o ritmo, avaliar os resultados… Aquilo que foi realizado, trouxe satisfação e plenitude. E o que ficou por fazer provavelmente deixou um gostinho amargo e aquela sensação de vazio. Mas faz parte!

Principalmente quando temos aquela grande vontade de reformar a casa e iniciar uma nova fase de vida, a virada do ano pode ser o incentivo que faltava. E se por ventura você estiver pensando em começar a transformação pela cozinha, este artigo é um guia precioso. Separamos com muito carinho as cozinhas que mais bombaram no ano para mostrar cada um de seus mais criativos estilos e ideias.

Vamos conhecê-las?!