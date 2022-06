Como decorar a sala de estar com plantas

Contar com plantas na decoração do lar vai muito além do simples adorno natural. As plantas são ótimas para deixar o ambiente mais equilibrado, amenizam a sensação térmica e acústica dos ambientes e ainda são excelentes como atividades terapêuticas no cuidado do dia a dia.

Ver uma planta crescer e florescer embelezando ainda mais o lar é, sem dúvidas, um sentimento especial. E é por isto que hoje trouxemos algumas dicas especiais para quem deseja contar com estas pequenas na organização da sala de estar. Abaixo, navegaremos entre projetos belíssimos desenhados pelo talentoso arquiteto Matheus Menezes, de Aracaju (SE), onde a escolha de canteiros, pequenos vasos e até mesmo um jardim tropical foram parte da composição escolhida.

Por isto, junte-se a nós neste Livro de Ideias leve e natural e perceba como as plantas podem deixar o seu lar ainda mais inspirador!