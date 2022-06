Entenda quais são os tipos de rocha e escolha uma para o seu banheiro

As pedras naturais são uma das possibilidades de revestimento dos banheiros. As pedras mineiras costumam ser as mais usadas no Brasil para áreas externas e internas. Mas sua baixa resistência a impactos e riscos não as recomenda para uso nas áreas molhadas do banheiro, sem falar dos desgastes devidos à umidade. Mesmo assim, as pedras mineiras e outras podem ser usadas de forma decorativa nesse ambiente, como a pedra ferrugem com diferentes entalhes no banheiro da imagem acima.