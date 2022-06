15 jardins verticais para calçadas e quintais

Os jardins ou em geral a concepção de áreas ao ar livre está sendo levada mais em conta pelos profissionais nos últimos anos. Com diferentes formatos e espécies de plantas, afinal escolher um jardim vertical para o seu lar pode se tornar uma tarefa fácil e simples. Mesmo com pouco espaço, pois nada impede de você ter um cantinho verde em casa.

É normal, pois nem sempre temos muito espaço no quintal ou vivemos em um apartamento com uma varanda ou terraço, às vezes, nem temos um espaço para tal finalidade. Independentemente das possibilidades de espaço que temos, nos últimos anos se tornou a adaptação mais e mais popular de jardins verticais, parede verde com a superfície vertical de um imóvel, seja uma parede existente ou pode até mesmo introduzir uma ainda mais, a fim de incluir um jardim vertical. Vamos conferir 15 ideias para você se inspirar!