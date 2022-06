Jovem casal constrói casa com pouco dinheiro e a solução é esta

Ao pensar nas próximas férias sempre vem um lugar cheio de sol e mar para curtir o verão, certo? E nada melhor do que a ilha de Ibiza para tornar esse desejo realidade! É exatamente de lá que vem a nossa inspiração de hoje. O projeto foi realizado por um jovem casal que tinha como objetivo construir uma casa como negócio, para ser utilizada por turistas que escolhessem esta destinação para desfrutar da beleza natural e em um estilo mediterrâneo muito característico.

Em apenas 90m2 eles conseguiram resolver todos os problemas de espaço e o melhor: gastando apenas 80.000€ ao total. A casa fica na costa montanhosa da ilha e é fruto de uma reforma de um antigo armazém com mais de 200 anos que se encontrava completamente abandonado. O mais incrível é perceber que alguns elementos da construção original ainda se mantém presentes e fazem parte do charme desta casa: o revestimento de pedra na cozinha e no banheiro e as vigas de madeira, por exemplo. Veja as fotos a seguir e derreta-se!