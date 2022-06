Um apartamento com 77 m² que usa as cores perfeitas!

Este belo espaço aberto é nada mais, nada menos do que a sala de estar, com cozinha aberta. O cômodo ainda está nu e vazio, mas já dá para ter uma ideia do brilho e da agradável atmosfera que se sente neste ambiente.

O suave tom cinzento das paredes, o teto mais baixo na área da cozinha, a iluminação, o piso em madeira… Tudo contribuiu para realizar uma decoração realmente perfeita.