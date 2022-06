Uma sala de estar com um toque de modernidade

Não é novidade que o estilo moderno na decoração de interiores está presente no nosso dia a dia, afinal costumamos ver em diversas revistas, websites, programas especializados, entre tantos outros meios. Às vezes, nada parece suficiente, pois sempre acabamos nos perguntando de que maneira podemos decorar o nosso lar com simplicidade, mas de uma maneira elegante, além de muito conforto.

Aqui, no homify, sempre mostramos algumas ideias/dicas muito úteis que podem servir, concretamente, para renovar seu ambiente com muita personalidade. Hoje, vamos conferir mais um lindo trabalho do arquiteto Matheus Menezes, localizado em Aracaju, Sergipe. Ele nos presenteia com mais uma sala de estar moderninha. Vamos conferir!