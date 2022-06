Casa pré-fabricada: pequena, elegante e projetada para economizar energia

Não há dúvida sobre o fato de que, geralmente, casas com projetos muito diferentes e modernos geralmente consomem um orçamento muito maior do que gostaríamos. Afinal, todas as estruturas ultramodernas e soluções incomuns podem custar muito caro e nem sempre têm uma esteticamente agradável. A solução para isso é apostar em uma arquitetura clássica com um pé nos estilos tradicional e rústico, como fizeram os arquitetos alemães do grupo FingerHaus GMBH.

Esta casa, projetada por esses profissionais, é realmente impressionante. O trabalho deste escritório já é amplamente conhecida por suas soluções simples e bem dirigidas, o projeto não poderia ser melhor exemplo de uma residência bem executada e sustentável com um orçamento que cabe na maioria dos bolsos. Viaje com homify até a Alemanha para conhecer esta moradia.