10 áreas de lazer rústicas (com churrasqueira) que vão te dar muitas ideias

Enquanto alguns projetos apresentam o rústico na sua bela simplicidade, outros são mais modernos e com ares industriais, como é o caso desse modelo da imagem. O cimento e a madeira são os elementos principais, contando com uma estrutura que valoriza o conforto térmico. Para isso, mantém-se o espaço de estar com sobra e ótima ventilação por meio do efeito dos brises, que são as ripas de madeira instaladas na angulação ideal para essa finalidade.