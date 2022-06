5 ideias para decorar o quarto!

Mesa de cabeceira ou criado-mudo, chame como quiser, mas não negligencie a importância dessa mesinha. Elas são úteis para guardar pequenos objetos e ainda são perfeitas para completar a decoração do seu quarto. Seja lá qual for o design escolhido, procure escolhe detalhes que vão transformar por completo a vibe do seu quarto. Fotografias de momentos importantes, um pequeno vaso de flores, uma vela perfumada ou um abajur que combine com o restante do seu quarto… . Essas são apenas um dos pequenos detalhes decorativos que você pode escolher para deixar esse espaço um pouco mais especial