Em tempos de internet e digitalização da existência, muitos podem pensar que os livros viraram coisas do passado. Porém, não há tanta verdade nessa maneira de pensar. Livros físicos são e talvez ainda sempre serão queridos e insubstituíveis para muitos, por mais que tablets e e-books invadam, cada vez mais, a nossa realidade.

Muitas pessoas possuem uma coleção de livros que começou a se formar nos primeiros anos de vida e que vem crescendo com o passar dos anos e com o acúmulo de conhecimento gerado por eles. Afinal, eles são um dos principais responsáveis por nossa formação intelectual e leque de referências, certo? As bibliotecas pessoais continuam em alta em muitos projetos residenciais, e hoje em dia elas podem se fundir com a criação de famosos home offices, escritórios muito úteis para aqueles que podem trabalhar à partir de casa, tendência que vem se difundindo cada vez mais em nossa sociedade digital. São muitos os fatores a serem pensados na hora de planejar esse tipo de ambiente, como escolha das estantes, cor das paredes, iluminação, móveis, etc. Justamente por isso vamos abordar, neste novo artigo, alguns exemplos de bibliotecas pessoais que podem ser encontradas em diversas residências no Brasil e em todo o mundo!