Quartos criativos

Muitas pessoas não abrem mão de ambientes extremamente claros e leves quando se trata de projeta o seu dormitório pessoal. Neste caso da foto, a proposta se opõe à esse conceito. Criado pelo ArchDesign Studio, que atende no sul do país, o quarto da foto exala certa virilidade, ao utilizar referências do imaginário masculino (mesmo que, hoje em dia, as referências entre os dois sexos se misturem de forma à quebrar com qualquer tipo de classificação pré concebida). O quarto da foto possui um estilo moderno, e os tons escuros foram utilizados de maneira inteligente, de modo que não se tornasse pesado ou expressasse falta de luminosidade.