Ideias para jardins criativos

Mesmo que nós já estamos nos encaminhando para o fim do verão e o início do outono, um jardim nunca deve ficar abandonado nos períodos em que o sol não impera em nosso cotidiano (salvo os estados que são banhados pelo astro rei durante o ano inteiro). Para que você não deixe o seu jardim de lado, nós selecionamos algumas ideias que podem te deixar inspirado à trabalhar para manter um ótimo espaço externo durante todo o decorrer do ano. Às vezes pensamos que apenas grandes investimentos é que podem transformar o design e a decoração de um lugar.

Mas hoje em dia, isso não se aplica mais. Com alguns movimentos simples você pode fazer do seu jardim um verdadeiro reino encantado. Mesmo que algumas plantas e flores não resistam aos dias gelados, são muitas as espécies que continuam firmes nessa época do ano.

Então, que isso não seja uma desculpa para descuidar de seu jardim! Outros fatores, como iluminação, pedras, estátuas, cercas e lagos artificiais podem causar um impacto imensamente positivo na área externa de sua casa. Se você possui um jardim pronto para receber cuidados especiais, confira aqui nossas dicas e navegue por todas as categorias do homify para encontrar mais e mais inspirações!