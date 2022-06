Possuir um jardim enorme dentro da própria casa é um privilégio para poucos hoje em dia. Mas mesmo com metros quadrados limitados na área externa de sua residência, é possível construir estruturas que podem ser úteis tanto como abrigo para dias em que a meteorologia não está colaborando com os seus planos como para fins de armazenamento. Especialistas aconselham que a exposição ao sol deve ser evitada em um período que vai das 10hs da manhã até às 16hs da tarde, devido aos danos que os raios ultravioletas podem causar na pele, algo que vêm se tornando cada vez mais forte ao longo dos anos, devido ao aquecimento global.

Mas como aproveitar a vida em ambientes externos sem sofrer esse tipo de risco? Pois está se tornando cada vez mais comum a construção de casinhas, gazebos ou coberturas, que podem te ajudar a curtir uma sombra nos dias mais quentes do ano. Esses espaços também podem abrigar itens que não sabemos ao certo como armazenar, como bicicletas, ferramentas, artigos de praia, etc…

As casinhas de jardim construídas atualmente podem ter designs super modernos e acabar se transformando na atração principal do seu verão. Além do charme que elas trarão ao seu jardim, com certeza serão estruturas bastante utilizadas por toda a sua família e amigos. Hoje, decidimos selecionar algumas casinhas de jardim que foram construídas no Brasil e no exterior, tudo para que você se inspire na hora de planejar a sua. Confira nossas dicas neste novo Livro de Ideias!