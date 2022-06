10 ótimas dicas para pequenas salas

A criação de pequenos espaços não termina com à disposição do mobiliário ou o desenho das paredes. Especialmente a questão da luz é de extrema importância para pequenos espaços. Uma iluminação de realce é um dos elementos mais importantes quando se trata de decorar um ambiente reduzido para criar a sensação de amplitude. Então, por que não deixar brilhar as escadas em vez de meramente estabelecer uma luminária de chão?

As possibilidades são infinitas. Se para os amantes de meios modernos ou os proponentes do estilo retrô – deve mesmo subir um pouco de luz em um ambiente confinado.