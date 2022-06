As 7 melhores áreas de lazer com churrasqueiras

Para os primeiros meses do ano, muito calor. E para o calor, um espaço aberto para acomodar as visitas e a família em um ambiente aconchegante. Com um conjunto incrível de móveis em madeira, o ambiente rústico, mas ricamente iluminado pela iluminação, aproveita todos os benefícios da estação mais quente e iluminada do ano. Se você ainda não pensou em ter uma cozinha aberta, com churrasqueira e um forno à lenha, mas vem pensando na possibilidade, não deixe passar uma ideia como esta!