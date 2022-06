7 passos para desfrutar de um sensacional terraço com churrasqueira

No Brasil, quando se diz churrasqueira é o mesmo que dizer confraternização com a família e com os amigos por muitas horas e desfrutando de muita comida boa e bebida a valer. Brasileiro gosta de compartilhar sua comida, sua bebida e sua companhia, mas nem sempre se tem uma cozinha grande onde fazer essas reuniões. Assim, o quintal ou o jardim podem acabar se tornando espaços privilegiados para esses encontros, desde que eles tenham a estrutura certa para se cozinhar e para se receber. Você pode criar seu terraço com churrasqueira – e até forno à lenha! – com estes passos que desenvolvemos para você. Com certeza, sua próxima reunião informal com os amigos e a família será um sucesso – e muito mais gostosa em um ambiente ao ar livre!