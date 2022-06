8 ideias econômicas para transformar o seu quintal em 2017

Quando pensamos em criar uma piscina no quintal, a primeira coisa que vem a mente é o preço. Muito caro, muito trabalho, difícil de realizar… Mas saiba que cada vez mais as pequenas e econômicas piscinas vêm ganhando força no mercado. Elas apresentam menor custo e rapidez de construção, funcionando muito bem em espaços pequenos.

Mas se realmente estiver fora do seu alcance, um dica importante é trazer o elemento água para a composição do quintal. Seja uma pequena fonte caseira, um lago, bica ou piscina. Crie formas criativas para contar com esse elemento essencial e capaz de renovar as energias de toda a casa.