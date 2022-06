Família realiza o sonho de ter uma piscina no quintal

Após serem realizadas as devidas adaptações conforme a construção do espaço, podemos notar a ótima piscina para o dia a dia. A margem de pedra branca traz contraste suave e agradável com as muretas de cor cinza e o gramado ao redor. O deck, que no projeto era de madeira, foi construído também em pedra a fim de ter economia na realização do projeto. As plantas ao redor trazem a sensação perfeita de relaxamento no dia a dia de uso do espaço.