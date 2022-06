Biombos decorativos: separação com estilo

Entre as décadas de 1930 e 1940, na era de ouro do cinema americano, o biombo se transformou num ícone de sensualidade, com as atrizes se despindo atrás deles na grande tela. Assim, nos quartos, pode adotar o papel de um trocador de roupas, conservando a intimidade no dia-a-dia do morador. Também servem para afastar olhares curiosos da janela ou isolar a cama da parede. Outra maneira de inovar é substituir a cabeceira da cama com esse apetrecho. Seja como closet ou acessório do seu leito, use-o como suporte para aparar roupas no geral.