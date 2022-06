Varandas incríveis com guarda-corpo de vidro

Apesar de certas limitações como custo elevado e restrições por parte do condomínio, uma forma de melhorar as qualidades ambientais destes espaços é convertê-los em áreas de convivência e lazer fechadas. Neste caso, a solução mais comum é a instalação de planos envidraçados. As vantagens incluem o aumento da área útil, com a integração da varanda com o living room, a adoção de novos usos, como criação de área gourmet e maior proteção contra intempéries (chuva e vento) e contra ruídos indesejados. Por outro lado, a desvantagem é uma perda de até 50% da ventilação natural. Por esta razão, quando se utiliza esta solução, é necessário abrir com frequência os planos envidraçados para permitir a ventilação e a renovação do ar.