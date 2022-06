6 ideias para transformar o seu terraço em uma incrível cobertura

Você vai ter a mais divertida, relaxante e invejada cobertura se aceitar colocar uma jacuzzi no seu terraço. Verificando as licenças necessárias, bem como o aval municipal necessário, não hesite em adaptar esse elemento no seu espaço porque, certamente, você não vai se arrepender. Pense nos dias que poderá aproveitar o sol em uma refrescante banheira ou observar as estrelas em uma noite fresca, com certeza serão momentos muito relaxantes e inesquecíveis.