As 8 melhores casas brasileiras do ano

Muito branco, mármore do lado de fora e formas geométricas pouco convencionais são os destaques da frente dessa casa em Natal, no Rio Grande do Norte – que ainda conta com um gramado e caminhos muito bonitos. A iluminação é especial, e ao ser confrontada com os materiais – mármore, madeira e vidro – ganha um efeito incrível.

O que você não imagina é que esta fachada esconde muito mais, veja: Luxuosa, casa no Rio Grande do Norte tem decoração de novela