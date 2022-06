10 decks de madeira que te farão desejar um em casa

Um pequeno deck de madeira na varanda, super aconchegante. Mesmo sendo super estreito, ele dá um design todo diferente à casa, rodeando ela com madeira.

É possível perceber a quase ausência de móveis, apenas um banquinho, mais funcional do que decorativo. As grandes pilastras diagonais dão um toque especial, e não podemos esquecer das plantas sob a madeira, que deixam o ambiente mais verde e fresco, com simplicidade.