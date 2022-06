10 coisas que você deve saber antes de construir a casa dos seus sonhos

Este ponto é essencial para o desenvolvimento do trabalho. Se desde o início você souber com o quanto poderá contar, o projeto poderá ser adaptado às suas circunstâncias. Se você tem uma grande reserva, o arquiteto poderá elaborar um projeto de dimensões mais suntuosas, com materiais mais caros. Se, ao contrário, a reserva for limitada, o mesmo projeto poderá ser adaptado com outros materiais mais econômicos.

Observação: nunca troque a sua segurança por economia, adquirindo materiais mais baratos. Estes geralmente são mais frágeis. Os mais resistentes e duráveis tendem a ter custos maiores. Quanto a isso, não convém se esquivar.

Por outro lado, se você pode manejar o seu orçamento, porque depois você poderá repor, e assim por diante, não se preocupe. Uma das vantagens do planejamento é que você pode realizar a construção por etapas: primeiro o rascunho, em seguida, o projeto executivo e, finalmente, as bases e fundações, a estrutura e acabamentos, até a finalização. Tudo isso pode se acomodar no seu orçamento.