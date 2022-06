Duas casas térreas com distribuição perfeita

Na parte da frente, a casa nos recebe com um jogo de texturas, com o piso de concreto do estacionamento descoberto contrastando com a passarela em pedra que vai dar na entrada da casa, ela também com arcos e na cor amarela. O mesmo piso se encontra na área diante da garagem coberta. As duas áreas são separadas por um gramado verde onde um jardinzinho de pedra se destaca.