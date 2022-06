Uma casa fechada para o exterior, mas com um interior fantástico

As principais características que destacam a casa que vamos visitar hoje são que esta é uma residência de betão pré-fabricado modular, localizada em um terreno irregular que permite certa discrição e privacidade em relação à rua, mas que se abre para dentro, conectando os espaços interiores à um enorme jardim.

A estrutura familiar de seus residentes conta com 4 pessoas, os pais e dois filhos, de modo que o contato com a natureza e espaços abertos são essenciais para o lazer e segurança. Sob o comando dos arquitetos do Modular Home, o design desta residência é composto por placas de concreto que estão conectadas para formar volumes de linhas puras e prismas irregulares: de repente, uma parede se estende e nos surpreende do lado de fora do jardim para a garagem. As alturas duplas estão presentes na área social e grandes janelas permitem que o sol adentre plenamente na casa.

Nós convidamos você para um tour por esta residência, para que descubra por si próprio seus segredos!