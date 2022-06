homify 360º: Casa da Caixa Vermelha em Goiânia

O homify 360º adora publicar artigos que mostram com originalidade o que a arquitetura realmente é capaz. O projeto que nós mostraremos hoje, é assinado por um grande profissional brasileiro, o renomado arquiteto brasileiro Léo Romano. Com essência contemporânea e traços retos, a Casa da caixa vermelha, ganhou vida e se tornou um incrível projeto arquitetônico.

A casa foi construída para um grande amigo pessoal do arquiteto que teve como prioridade tornar os espaços em um reflexo do gosto pessoal do cliente. A casa como o mesmo nome diz é um projeto de integração que permite que todos os ambientes da casa.