Uma casa triângular em Tóquio

A casa é composta por um formato diferente do convencional, portanto, sua aparência se destaque entre as demais residencias de Tóquio. Os dois pisos possuem características completamente diferentes , no térreo o espaço é consideravelmente menor. Na parte superior, a casa foi construída com uma parede de aço cobreado, em sobretom marrom. Além de ser maior, o piso superior é também menos estreito.