10 dicas incríveis de jardinagem sem stress

Deixe o seu jardim simples. Ou seja: nada de mil e um canteiros diferentes com espécies diferentes, que vão dar um trabalhão para cuidar! Opte por poucos canteiros com plantas de baixa manutenção, misturados a partes com gramado e outras com pedras para fazer um jardim mais dinâmico. Deixe de lado plantas como orquídeas, que exigem muita dedicação.