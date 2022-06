Antes & Depois: Reforma de um apartamento em Lisboa

Atelier da Calçada é o nome do escritório de arquitetura formado pela equipe de arquitetos responsável pelo projeto que apresentaremos hoje, para você.

Os profissionais do Atelier da Calçada são responsáveis por inúmeros projetos de grande e pequeno porte que variam entre arquitetura de exterior e interior. Esses profissionais sempre procuram trazer um conceito inovador e funcional para cada projeto desenvolvido.

O apartamento que mostraremos hoje pertence à um edifício dos anos 50. Nos últimos 60 anos o edifício não mesmo nenhuma manutenção. Apesar de nenhuma reforma ter sido feita na últimas seis décadas, as colunas e o acabamento do prédio não estavam em um estado tão caótico, porém uma profunda reforma foi feita para que o apartamento ganhasse um interior completamente diferente com design inovador.

O processo de reforma readaptou o apartamento, mudando todos os revestimentos dos pisos e paredes de alguns cômodos. Hoje, os espaço interiores estão completamente diferentes. Os espaços ganharam facetas novas e até um acabamento com micro cimento e pastilhas de vidro. Você com certeza irá se surpreender com diferença, quer apostar?!