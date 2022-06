Uma casa de família extraordinária

Entramos na casa e damos de cara com o espaço principal: a sala. Este recinto constitui o coração do lar e é responsável por articular os demais ambientes que compõem a área de lazer. A decoração caracteriza-se pelo predomínio do branco e do negro, com notas de cinza, uma combinação infalível e atemporal que traz uma inegável sofisticação.