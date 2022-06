Tecelagem: Decore com fios e tramas

As fibras podem ser naturais, entretanto, os materiais artificiais são uma maneira de embelezar mantendo-se ecologicamente correto. Mais baratos, exigem poucos cuidados de conservação. E, com a possibilidade de tingimento, trazem mais vida e cor ao móvel. Assim, fugindo um pouco do look rural ou litorâneo, dão um toque de modernidade e sofisticação ao ambiente. Contudo, são ideais para sacadas, varandas ou espaços semi-cobertos, integrando e harmonizando o exterior com o interior.