6 boas ideias para deixar sua cozinha mais prática

Para cozinhas que não contam com espaços suficientes para uma mesa de jantar, a opção por um balcão estreito destinado à refeições rápidas pode ser bastante eficiente. Para isto, basta utilizar um pequeno canto da parede e ter à disposição uma banqueta – que poderá ser guardada embaixo do balcão após o uso. Existem excelentes alternativas no mercado para o uso destas peças, fazendo com que a cozinha fique ainda melhor organizada.