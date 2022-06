Estilo e economia na conta de luz: 20 claraboias incríveis!

Nós sempre dizemos aqui na Homify o quão importante é prestar atenção e planejar direitinho a sua casa para que a iluminação natural esteja sempre presente.

Este é, sem dúvidas, um dos elementos mais importantes na hora de construir ou reformar a sua casa, já que uma bela iluminação artificial ajuda – porém não dá conta de tudo sozinha. Quando um lar é naturalmente iluminado, conseguimos perceber com mais clareza todos os detalhes da decoração e do mobiliário, e um dos truques para ter este efeito sempre presente no interior é apostando em um orifício no teto.

As claraboias são excelentes opções para quem é amante da natureza e gosta de observar as estrelas, trazendo mais aconchego para dentro do lar. Porém é verdade que elas precisam ser projetadas com muita atenção, levando em consideração a incidência de sol na região, a geografia natural do terreno e o direcionamento da instalação. Além de aumentarem em 30% a iluminação da residência em comparação com as janelas tradicionais, esse tipo de projeto aumenta o valor da casa e ainda diminui os excessos na conta de luz.

Se você pensa em instalar uma dessas estruturas na sua casa, continue nos acompanhando e confira 20 fotos de casas incríveis! Vamos lá.