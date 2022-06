15 portas principais fantásticas!

O aço é um material mais forte do que a fibra de vidro ou do que a madeira pelo que oferece mais segurança, ainda que evidencie a passagem do tempo mais cedo do que a madeira ou o vidro. As portas em aço são, todavia, a melhor forma de manter uma casa segura, pois estão equipadas com fechaduras de alta qualidade, praticamente indestrutíveis.