5 cozinhas que realmente justificam o tema em aberto

Modernas as cozinhas têm vindo a acomodar os seus rolamentos na vida urbana compacta, graças ao novo plano aberto que pode ser visto hoje em casas mais recentemente construídas. É um luxo para ser capaz de relaxar em um espaço que também inclui outras áreas onde sua família e amigos podem ser uma parte de conversas e outras tarefas.

Otimizar o espaço disponível envolve um jogo de cuidado com a mobília, uma escolha eficaz de cores e uma busca por uma linha comum em seu interior que combina conforto com estilo. O homify selecionou 5 cozinhas com plano aberta – enontraremos um diálogo direto estabelecido entre a cozinha e a sala de jantar. Olhe atentamente para as imagens e desenvolva um olho prático para a funcionalidade e estilo. Inspire-se!