25 fachadas de casas modernas para ver antes de construir a sua

As imagens e modelos 3D arquitetônicos são super eficientes na hora de projetar já que tornam possível contar com uma visão clara do que se pode esperar como resultado final antes de construir o projeto. Isto permite que tanto os clientes como os profissionais do projeto possam ter uma ideia concreta do que esperar antes de começar a construção da casa. Neste livro de ideias, mostraremos 25 fachadas em estilo moderno que foram geradas por computador. Temos certeza que vão inspirar a projetar a sua casa.

Venha conosco e descubra!