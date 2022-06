13 ideias incríveis para reutilizar objetos como decoração

Você conhece a técnica upcycling? Ela tem como base a reutilização integral de objetos que seriam descartados, dando a eles uma nova função na decoração da casa. Utilizando técnicas DIY – Faça Você Mesmo -, é possível alcançar resultados geniais, como, por exemplo, a reutilização de paletes de madeira em mesa de centro, latas de alumínio em vasos de plantas, maletas como criados-mudos e tudo o mais que a imaginação permitir.

Para conferir um pouco mais destas possibilidades e, assim, ter à disposição opções decorativas que renovam o lar gastando bem pouco, basta seguir conosco pelas imagens abaixo e anotar algumas ideias incríveis com técnica upcycling. Temos a certeza de que depois deste post você olhará com ainda mais carinho para os objetos do seu lar. Siga conosco e inspire-se!