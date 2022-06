Fontes de jardim modernas

O paisagismo é uma prática que mistura arte, bom gosto e criatividade na hora de conceber áreas internas e externas da sua casa. O foco é ambientar com flores e plantas de maneira estética, ressaltando a beleza natural do espaço.

Jardins e quintais são o hit de países tropicais. Afinal, é muito agradável poder aproveitar o bom tempo num lugar cheio de verde e beleza. Assim, o paisagismo é um ótimo recurso para criar cenários funcionais e em sintonia com a natureza. Além dos móveis apropriados, adornos diferentes podem acrescentar glamour, charme e refinamento para o seu santuário.

A água em movimento simboliza prosperidade no Feng Shui - arte chinesa de organização de espaços para melhor canalizar os benefícios da natureza. Usar o poder relaxante da água é uma forma de aumentar a sensação de bem-estar deixando su cantinho mais especial. Ótima escolha para dar mais estilo ao seu jardim, além de serem peças artísticas, as fontes atraem passarinhos, dando vida e graça ao seu lar. Pensando nisso, a homify trouxe esse livro de ideias com sugestões de fontes de água modernas. Combine essas dicas com a técnica do paisagismo para incrementar o layout do seu projeto!