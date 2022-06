Terraços pequenos: 10 propostas para casas com pouco espaço

Ter um terraço à disposição é uma opção da qual muitas famílias não abrem mão. O terraço é a área de escape do lar. Ali, podemos pensar, relaxar e confraternizar ao ar livre, sem grandes luxos, mas com o vento fresco sempre batendo no rosto. Organizar o terraço em um lar com pouco espaço não é das tarefas mais fáceis.

Além de oferecer conforto, na maior parte das vezes, o local é também palco de churrascos e outras delícias simples ao sabor da brasa. E é para ajudar a não perder a oportunidade de ter estas opções no seu lar, que trouxemos o post de hoje.

Abaixo, separamos 10 boas ideias para organizar o seu terraço – mesmo com poucos espaços. São opções decorativas, de mobiliário e com diversos detalhes que fazem toda a diferença neste recanto tão querido na casa. Por isto, convidamos você a seguir conosco, conferir cada projeto abaixo e, ao final, levar consigo as melhores ideias para o seu lar.

Aproveite sua visita e inspire-se!