8 de Março: Inspiração para as mulheres

Durante muitos anos ao longo do século XX, mulheres lutavam e protestavam contra o abuso e a más condições de trabalho, revindicando mais direitos à mulher. A incerteza sobre esta data foi discutida e buscada por muitas feministas de diversos países na Europa e América do Norte. Após guerras e protestos ao longo do século, finalmente em 1945 a Organização das Nações Unidas (ONU) assinou o primeiro acordo internacional que reconhecia os princípios de igualdade entre o homem e a mulher.

E foi em 1977 que oficialmente se pode celebrar o primeiro Dia Internacional da Mulher. No passado o campo da arquitetura e engenharia civil, juntamente com muitos outros eram predominantemente masculino, porém hoje em dia, o perfil do arquiteto e do engenheiro civil entre outras profissões vem se transformando. Cada vez mais mulheres assumem posições de destaque em suas áreas de trabalho e são cada vez mais reconhecidas por sua competência e reputação profissional.

Muitas mulheres sofrem por serem consideradas o sexo frágil, na batalha por direitos iguais vemos que muitas profissionais em diferentes setores ainda não possuem a mesma remuneração salarial. Em outros países como no oriente médio, mulheres ainda lutam pelo direito básico de ter acesso à educação e de exercer cidadania. Esta é uma luta que têm ganhado cada vez mais voz ativa através do acesso à internet e do grande suporte de comunidades virtuais.

Hoje, para comemorar o Dia Internacional das Mulheres, nós do homify decidimos mostrar à você o trabalho de algumas profissionais nacionais que nos orgulhamos de ter em nossa plataforma. Essa é nossa forma de homenagear e parabenizar todas mulheres pela força, garra e perseverança. Feliz Dia Internacional da Mulher!