11 fotos de um chalé que parece ter saído de um filme

Existem projetos de interiores que nos conquistam de forma geral. A casa de hoje é um desses casos: cada cantinho explorado é uma surpresa apaixonante. Começaremos nosso tour pelo sótão, que se destaca pela sua atmosfera mágica. Transformado em quarto, o cômodo tem aspecto de mansarda, onde as paredes são inclinadas e carregam a forma do telhado. A presença da madeira, a luz natural e a elegância do mobiliário escolhido também ajudam a completar este espaço que é puro aconchego, com certeza o ambiente de maior destaque da casa.

A madeira, porém, é o material curinga deste projeto – já que ela se faz presente em quase todos os espaços desta casa. Continue nos acompanhando e descubra por si só porquê estas 11 fotos são tão graciosas e merecem serem apreciadas uma a uma.

Adora casas de madeira? Leia mais: 9 casas rústicas para se inspirar e construir uma.