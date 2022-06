Com 80 m², apartamento bem organizado tem até espaço de sobra

Em locais com poucos espaços, o branco faz toda a diferença. O ideal é utilizar tons claros em paredes e teto para que a iluminação, bem distribuída, aumente a sensação de conforto, como podemos notar na imagem. As luminárias podem ser em modelo spot no teto, com a preocupação de que fiquem organizadas de maneira a alcançar cada pequeno canto do ambiente, evitando espaços com sombras. A vantagem ainda desta opção é ter, em pequenos objetos coloridos, o destaque criativo necessário para que a decoração fique mais vibrante.