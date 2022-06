Uma ampla sala de estar no estilo moderno

Hoje vamos visitar uma sala de estar simplesmente gigante com uma decoração moderna. O projeto de interiores apresente a personalidade do dono, assim reflete toda sua identidade com um ar de requinte e conforto. Afinal, é o espaço mais utilizado de uma residência. Antes de iniciar qualquer processo decorativo é essencial ter conhecimento dos diferentes estilos: moderno, contemporâneo, clássico, jovial, descolado, vintage etc.

O arquiteto Matheus Menezes, localizado em Aracaju, Sergipe. Nos presenteia com um décor no estilo moderno. Após essa opção é necessário possuir as medidas exatas do ambiente para que o mobiliário não atrapalhe na circulação. Uma ótima dica é sempre pensar em como será a transição da entrada e saída do ambiente, assim você pode usufruir da sua sala de estar com toda comodidade.

Agora, chegou o momento de conferir cada detalhe!