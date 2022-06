Um belíssimo apartamento decorado no estilo minimalista

Para conseguir uma ambientação harmoniosa, expressiva e original não é precisa pesar no orçamento, basta apostar em escolhas certeiras. Vamos fazer um passeio dentro de um apartamento todo decorado no estilo minimalista. Com a intenção de tornar cada ambiente mais iluminado e espaçoso, que irá encantar os adeptos do lema menos é mais . Os cômodos seguem os mesmos detalhes desde a sala de estar até o banheiro.

O projeto foi executado pela equipe ArchEnjoy, com sede em Roma, Itália. O apartamento foi reorganizado para criar uma clara divisão entre as áreas de estar e o dormitório. O décor oferece um amplo senso de delimitação em todos os espaços – garantindo funcionalidade, bem como habitabilidade. Simples, neutro e sedutor, a decoração apresenta um alto nível de atenção ao detalhe, com até mesmo os menores acessórios e equipamentos propositadamente considerado.