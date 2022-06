Cozinhas modernas: 10 projetos perfeitos para reunir a família

Quando temos crianças na família, a cozinha se torna um lugar cheio de alertas. O fogão e as panelas quentes, as gavetas inferiores, e até mesmo móveis podem se transformar em algo perigoso. E para evitar acidentes, não há nada melhor do que um design minimalista, como o da imagem.

Com um projeto linear, como este, você vai estar ciente do que acontece na cozinha. Além disso, ele é perfeito para grandes famílias, já que os moradores têm espaço para circular tranquilamente. E a melhor parte é a mesa de madeira que, além de deixar o ambiente mais dinâmico, dá um toque rural, enquanto as cadeiras mantêm um estilo moderno.