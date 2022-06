Grades modernas: 15 modelos para você proteger sua casa com estilo

Um dos elementos mais importantes da nossa casa são as janelas. Elas não são nada mais do que vãos abertos nas paredes que permitem que a gente desfrute a paisagem, deixam entrar o sol e arejam a casa. É através destas aberturas que observamos o nascer e o pôr do sol e nos ligamos ao mundo exterior. Um tipo de ligação que sentimos ser inerente e muito importante, no entanto, em certos casos, o uso de grades é indispensável.

A proteção passa a ser importante quando estas janelas estão, principalmente, muito próximas do chão. Por isso, no artigo de hoje vamos mostrar 15 atraentes exemplos de grades que deixam as suas janelas mais seguras e ao mesmo tempo maravilhosas.